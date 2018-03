180 Britse militairen onderzoeken vergiftiging Russische ex-spion

De militairen gaan helpen bij het opruimen van spullen en verwijderen van voertuigen op de plek van het incident. De Britse politie vermoedt dat ex-spion en zijn dochter het slachtoffer zijn geworden van een poging tot moord met zenuwgas. De politie zegt dat de volksgezondheid niet in gevaar is en er geen reden is tot paniek.

De 66-jarige Skripal en zijn 33-jarige dochter werden zondagavond bewusteloos aangetroffen bij een winkelcentrum in Salisbury. Ze liggen in het ziekenhuis en hun toestand is volgens de Britse regering nog steeds ernstig.

In totaal werden 21 personen naar het ziekenhuis gebracht na het incident. Eén van hen, de politieman die ter plaatse kwam, ligt nog in het ziekenhuis. Hij verkeert nog steeds in ernstige toestand maar is stabiel en aanspreekbaar.

Naast de plek waar het duo is aangetroffen zijn ook een door hen bezochte pub en restaurant nog afgegrendeld. Verder worden het huis van Skripal en de begraafplaats van zijn vrouw en zoon nog onderzocht.

Wraak

Een bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten zei dat de Britten onderzoeken of Russen wraak hebben genomen op de oud-spion. Skripal was vroeger een kolonel bij de Russische militaire inlichtingendienst GROE. Hij zou tientallen Russische spionnen hebben verraden aan Londen.

De Russische autoriteiten arresteerden Skripal in 2004. Hij kreeg na een geheim proces 13 jaar cel. De vermeende dubbelspion belandde in 2010 in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS.

Het Kremlin ontkent elke betrokkenheid bij de vergiftiging van Skripal.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!