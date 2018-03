Man aangehouden voor verkopen gestolen telefoons in Bulgarije

Vorig jaar deden zeven mensen in Nederland aangifte nadat hun zakken waren gerold, meldt de politie. Volgens de app 'Find my iPhone' lagen die toestellen allemaal op hetzelfde adres in de Schilderswijk. De hoofdbewoner, een 44-jarige Bulgaarse man, bleek geen geregistreerd inkomen te hebben, maar kon wel een dure auto grotendeels cash afrekenen. Hij had verder sowieso veel dure spullen, merkte de wijkagent.

Toen de wijkagent vorig jaar zomer zag dat de Hagenaar en zijn vrouw de auto inlaadden om op vakantie te gaan, werden de twee aangehouden.

In het huis lagen een groot geldbedrag en een paar gestolen smartphones. Via laptops bleek dat er honderden iPhones met die laptops verbonden waren geweest, waarvan 260 in Nederland gestolen toestellen. In februari werd bovendien een Bulgaars echtpaar aangehouden, verdacht van zakkenrollerij en heling.

Uiteindelijk bleek er sprake van een netwerk dat in ons land smartphones stal om die in Bulgarije te verkopen. Via een rechtshulpverzoek vanuit Nederland deed de Bulgaarse politie onlangs in de stad Roese doorzoekingen in drie woningen en een telefoonwinkel. Rechercheurs uit Den Haag reisden af naar Bulgarije om daar te helpen.