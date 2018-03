Myanmar wil bewijs van genocidebeschuldiging door Verenigde Naties

Nationale veiligheidsadviseur Thaung Tun zei in Genève dat dergelijke ernstige beschuldigingen niet te lichtvaardig geuit moeten worden.

"We hebben vaak beschuldigingen gehoord dat in Myanmar sprake is van etnische zuiveringen of genocide'', zei de topfunctionaris. "Dat is niet het beleid van deze regering, dat kan ik jullie verzekeren.''

Thaung Tun zei dat zijn regering graag "overtuigend bewijs'' wil zien van de beschuldigingen.

Bijna 700.000 Rohingya zijn sinds afgelopen augustus het land ontvlucht. Na aanvallen van Rohingya-opstandelingen hebben veiligheidstroepen met veel geweld teruggeslagen in deelstaat Rakhine. Getuigen spraken over moordpartijen, verkrachtingen en brandstichting.

Thaung Tun zei dat de meeste moslims niet zijn gevlucht. "Het grootste deel van de moslimgemeenschap in Rakhine bleef achter'', stelde hij. "Als dit een genocide was, waren ze allemaal verdreven.'' Volgens de veiligheidsadviseur waren de vluchtelingen vooral bang voor de rebellen van de ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army).

VN

De mensenrechtenadviseur van de Verenigde Naties Zeid Ra'ad al-Hussein zei woensdag "sterke vermoedens" te hebben dat er sinds augustus vorig jaar "genocidale handelingen" zijn verricht tegen de Rohingya.

In een toespraak voor de VN Mensenrechtenraad zei Zeid dat berichten over het bulldozeren van vermeende massagraven in Rakhine "een opzettelijke poging van de autoriteiten zijn om bewijzen voor mogelijke internationale misdrijven, inclusief mogelijke misdaden tegen de menselijkheid, te vernietigen".

Volgens Zeid en zijn medewerkers vindt er in Rakhine nog steeds etnische zuivering plaats en slaan er nog steeds Rohingya op de vlucht voor geweld dat weliswaar minder hevig, maar nog steeds "systematisch" is.

