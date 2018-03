Wereldwijd actie voor Internationale Vrouwendag

Prinses Laurentien ontbeet donderdagochtend met verschillende vrouwelijke topmanagers in Amsterdam. Daar werd onder meer het belang van het betrekken van jonge mensen bij het oplossen van vraagstukken besproken.

Aan het eind van de middag vond er in de hoofdstad een demonstratie plaats ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. Door het hele land vonden er verder speciale evenementen plaats, van 'ladies nights' in de bioscopen tot lezingen.

In het Verenigd Koninkrijk schreef premier Theresa May in de The Guardian over geweld tegen vrouwen. May komt hierin terug op haar vastberadenheid om nieuwe wetgeving tegen huiselijk geweld te introduceren.

Componisten

Daarnaast schreven meer dan honderd leden van het Britse parlementen een brief aan de Minister van Binnenlandse zaken, Amber Rudd, om op te roepen tot toegang tot abortussen voor Noord-Ierse vrouwen. Tot nu toe moeten Ierse vrouwen naar Engeland voor een abortus.

Het Trinity Labad conservatorium in London houdt de 'Venus Blazing’ actie. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor vrouwelijke componisten. Het conservatorium vindt dat mannen overheersen in de wereld van de klassieke muziek en gaat daarom meer dan de helft van haar concertprogramma's op vrouwelijke componisten baseren.

Ook wordt er opgeroepen voor een vrouwenstaking me de hashtag #WeStrike. Met deze staking willen vrouwen aandacht vragen voor onderwerpen als de loonkloof en discriminatie, door al het werk dat vrouwen doen stil te leggen. Zowel betaalde banen als onbetaald huishoudelijk werk.

In Spanje wordt door het hele land gestaakt door vrouwen. Hierdoor zijn driehonderd treinen uitgevallen. Ook burgemeesters van grote steden als Madrid en Barcelona leggen het werk neer.

Rusland

In Rusland is Internationale Vrouwendag een erkende nationale feestdag, even belangrijk als moederdag.

Russische mannen geven bloemen en cadeaus aan de belangrijke vrouwen in hun leven en Russische vrouwen wisselen onderling cadeaus uit. Omdat het een erkende feestdag is krijgen veel mensen ook vrij van werk.

Italië

In Italië is Vrouwendag ook een feestdag. Hier heet het ‘Festa della Donna’ (Feest van de vrouw).

Traditioneel geven mannen gele bloemen, mimosa’s, aan vrouwen. Vrouwen zelf geven ook bloemen aan anderen, zoals zussen, moeders en vriendinnen.

Australië

De Australische premier Malcolm Turnbull erkende donderdag tijdens een speech dat er te weinig vrouwen in het parlement zitten. Volgens hem zou een minister voor vrouwen nog wel eens nodig kunnen zijn.

Voorafgaand aan hem, gaf zijn voorganger Julia Gillard, die tot 2013 premier was, een toespraak over mentale gezondheid van vrouwen, de loonkloof en vrouwen met machtsposities. Ook riep ze op onbewuste vooroordelen tegen vrouwen de wereld uit te helpen.

In de deelstaat Northern Territory, in het plaatsje Tennant Creek, gaan Aboriginal-vrouwen donderdag de straat op om te protesteren tegen geweld tegen de bevolkingsgroep, vaak veroorzaakt door alcoholgebruik.

In buurland Nieuw-Zeeland heeft premier Jacinda Ardern een videoboodschap op twitter gedeeld, waarin zij aangeeft dat ze de Press for Progress hashtag het juiste thema vindt. Daarbij benadrukt ze het probleem van de loonkloof tussen man en vrouw.

Azië

In het sociaal nog vrij conservatieve Zuid-Korea vinden verschillende acties plaats rondom Internationale Vrouwendag. Zo gaan aanhangers van de #MeToo-beweging de straat op in een protestmars tegen seksuele mishandeling.

Voorafgaand aan deze mars werd bij de Japanse Ambassade de 'Uncomfort Women’ actie gehouden. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de 200.000 meisjes en jonge vrouwen, 'comfort women' genoemd, die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen in Japanse bordelen moesten werken.

Japan heeft vooralsnog geen excuses aangeboden voor deze gebeurtenis en daarom vindt de beweging de 'comfort women' nog steeds een belangrijke zaak.

Verder worden in verschillende Aziatische landen vrouwenmarsen gehouden. Onder meer in Nepal en de Filipijnen. In de Filipijnen is dit vooral een protest tegen president Rodrigo Duterte, die volgens de demonstranten de grootste schender van vrouwenrechten in Azië is.

In de lucht

Verschillende luchtvaartmaatschappijen, zoals Lufthansa en Easyjet, vliegen donderdag met een aantal crews die volledig uit vrouwen bestaan. Hiermee willen de maatschappijen meer vrouwen naar het pilotenvak trekken en een eerbetoon geven aan de vrouwen in de luchtvaart.

Easyjet zet meer donderdag meer vrouwelijke piloten dan ooit tegelijkertijd in. Meer dan driehonderd vluchten worden door enkel vrouwelijke piloten uitgevoerd.