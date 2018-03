Peter Madsen blijft moord op Zweedse journalist Kim Wall ontkennen

De 47-jarige uitvinder nam de journaliste in augustus vorig jaar mee in zijn circa zeventien meter lange duikboot. De autoriteiten vonden haar lichaamsdelen later terug in het water. Haar lichaam was in stukken gezaagd.

De uitvinder zei voor de rechtbank opnieuw dat de dood van Wall aan boord van de onderzeeër een ongeluk was. Madsen zei dat hij iets wilde repareren en daarom een compressor en twee motoren had aangezet.

Toen hij buiten op het dek was zou het luik zijn dichtgeklapt en was Wall volgens hem nog in de onderzeeër. Madsen zei dat het enige tijd duurde voordat hij het luik weer had geopend. De vrouw zou toen inmiddels zijn gestikt.

De aanklager gelooft die verklaring niet en stelt dat Madsen Wall heeft mishandeld en gemarteld en daarna vermoord.

Gedumpt

Madsen heeft zijn verklaring sinds augustus meerdere keren aangepast. Eerst zou hij Wall hebben afgezet op een eiland. Later stelde hij dat Wall om het leven kwam toen een luik op haar hoofd was gevallen. Daarna kwam hij met het verhaal dat Wall in rook was gestikt. Die versie verdedigt hij in de rechtbank.

Madsen bekende eerder dat hij het lichaam van de Zweedse journalist had ontdaan van de ledematen. Die had hij in zee gedumpt. De Deense politie vond begin oktober het hoofd en de benen van Wall. De romp van Wall spoelde in augustus aan op een oever van het Deense eiland Amager.

Onderzoekers stelden op basis van het gevonden lichaam dat Wall seksueel was misbruikt. Ook zou ze zijn vastgebonden aan hoofd, armen en benen en meerdere keren geslagen en gestoken zijn.

Naar verwachting doet de rechter op 25 april uitspraak in de zaak.