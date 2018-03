Trump claimt winst in zaak tegen pornoster om geheimhouding affaire

De zaak zou zijn opgelost in arbitrage, zodat er geen rechter aan te pas hoefde te komen. Mensen met verstand van zaken vellen in zo'n geval een vonnis. Dat is even rechtsgeldig als de uitspraak van een rechter.

Michael Cohen, de advocaat van de president, heeft de zaak op 27 februari aangespannen om de actrice aan haar zwijgplicht te houden. Ze kreeg 130.000 dollar zwijggeld van Cohen.

Volgens de advocaat van Clifford was deze zaak een poging haar te intimideren. Daarom heeft Clifford, die werkt onder de naam Stormy Daniels, dinsdag zelf een zaak aangespannen om vrij te kunnen spreken over haar affaire met Trump. Zij zegt een seksuele relatie met hem te hebben gehad in 2006 en 2007, vlak na de geboorte van Trumps zoon Barron.

De actrice heeft in 2016 vlak voor de verkiezingen een geheimhoudingsverklaring getekend, maar volgens haar heeft Trump die nooit getekend. Hierdoor zou het niet rechtsgeldig zijn.

Tijdens de arbitrage zou zijn bepaald dat het document alsnog rechtsgeldig is, omdat de advocaat van Trump het heeft getekend.

De advocaat van Cohen heeft het oordeel van de arbitratoren aan Reuters bevestigd.

Ontkennen

Trump ontkent alle aantijgingen: hij zegt nooit een affaire met Clifford te hebben gehad. De woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de president zelfs niet heeft geweten dat Cohen een betaling aan Clifford heeft gedaan.

Als Trump de zaak inderdaad heeft gewonnen, moet Clifford zich houden aan de verklaring en mag ze niets zeggen over de mogelijke affaire die ze zou hebben gehad met Trump.

