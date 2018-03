Huis van Afgevaardigden Florida keurt aanpassing wapenwet goed

In Florida vond vorige maand de dodelijkste schietpartij op een middelbare school in de Verenigde Staten plaats in de stad Parkland. Daarbij kwamen zeventien mensen om het leven.

De meest opvallende aanpassing is dat sommige personeelsleden van een school onder strenge voorwaarden mogen worden bewapend. Dit was een idee van de president Donald Trump en zou afschrikwekkend moeten werken.

Verder is de minimumleeftijd om (semi-)automatische geweren te kopen is verhoogd van 18 naar 21 jaar. Ook is een wachtperiode van drie dagen ingevoerd op de verkoop van alle wapens, waardoor mensen niet meteen de winkel uit kunnen lopen met een wapen.

Nabestaanden van de schietpartij in Parkland hadden graag gezien dat semi-automatische wapens verboden zouden worden, maar zover wilden de politici niet gaan. De wet kan nu alleen nog worden tegengehouden als de gouverneur van Florida het plan blokkeert. Doet hij dat niet dan gaat de wet over vijftien dagen in.

Republikeinen

De regering in Florida wordt gedomineerd door Republikeinen. Met deze wetswijziging zijn ze tegen hun landelijke partijgenoten ingegaan.

De machtige wapenlobby NRA blijft zich verzetten tegen elke aanpassing van de wapenwetten omdat zij vinden dat dit het grondwettelijk recht op het bezit en gebruik van wapens tart. Veel Republikeinen die financiële steun van de NRA hebben gekregen, zijn het hiermee eens.

Maar onder meer president Donald Trump heeft toch laten doorschemeren dat hij de tijd rijp acht voor kleine aanpassingen. Onder meer supermarktketen Walmart kondigde ook al aan de leeftijd waarop klanten wapens mogen kopen te verhogen naar 21 jaar.

Dader

De dader van de schietpartij, Nikolas Cruz, in Parkland was 19 jaar en had zijn semi-automatische geweer legaal aangeschaft. Hij is woensdag officieel aangeklaagd voor zeventienvoudige moord. Hij zou daarvoor de doodstraf kunnen krijgen.

De advocaat van Cruz heeft gezegd dat zijn cliënt schuld wil bekennen, maar alleen als hij dan geen doodstraf krijgt.

