Meerdere zwaargewonden in Wenen na aanval met mes

Een Oostenrijkse vader, moeder en een 17-jarige dochter werden neergestoken voor de deur van een Japans restaurant aan de Praterstrasse in het district Leopoldstadt bij de ingang van de metro.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis afgevoerd.

Politie in Wenen heeft ondertussen iemand opgepakt voor een steekpartij in een andere straat dichtbij het Japanse restaurant. Of hij ook de dader is van de steekpartij aan de Praterstrasse is volgens de politie nog niet bekend.

Oostenrijkse media melden dat een Afghaanse man is opgepakt. Hij zou een Tsjetsjeense man hebben neergestoken. De politie heeft dat niet bevestigd.

Veel speciale politie-eenheden zijn op de plaats waar de aanval plaatsvond.

Eerder op de avond was er ook al een steekpartij, maar volgens Oostenrijkse media is niet duidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben.

