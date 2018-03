Laatste dictator van Argentinië op 90-jarige leeftijd overleden

Het centrale militaire ziekenhuis in Buenos Aires bevestigde de dood van de oud-generaal, maar maakte niets bekend over de doodsoorzaak.

De militair kwam in 1982 aan de macht na de door Groot-Brittannië gewonnen Falklandoorlog. Bignone bleef ruim een jaar aan. Hij overzag de overgang van een dictatuur naar een democratie, schreef verkiezingen uit en droeg in 1983 de macht over aan zijn democratisch gekozen opvolger Rául Alfonsín.

De militaire dictatuur in Argentinië duurde van 1976 tot 1983. In die periode verdwenen volgens mensenrechtenorganisaties tienduizenden mensen spoorloos. Critici van het regime werden gemarteld en uit vliegtuigen gegooid. Bignone moest zich later verantwoorden voor mensenrechtenschendingen. Hij werd schuldig bevonden.

