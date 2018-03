VN-commissaris heeft 'vermoeden van genocide' op Rohingya in Myanmar

In een toespraak voor de VN Mensenrechtenraad zei Zeid dat berichten over het bulldozeren van vermeende massagraven in Rakhine "een opzettelijke poging van de autoriteiten zijn om bewijzen voor mogelijke internationale misdrijven, inclusief mogelijke misdaden tegen de menselijkheid, te vernietigen".

Volgens Zeid en zijn medewerkers vindt er in Rakhine nog steeds etnische zuivering plaats en slaan er nog steeds Rohingya op de vlucht voor geweld dat weliswaar minder hevig, maar nog steeds "systematisch" is.

"Slachtoffers spreken over moord, verkrachting, marteling en ontvoering door de veiligheidsdiensten en lokale milities, en over klaarblijkelijk opzettelijke pogingen om de Rohingya te dwingen het gebied te verlaten door hen uit te hongeren," aldus Zeid. "Ambtenaren beletten hen de toegang tot landbouwgewassen en voedselvoorraden."

De staf van de VN-mensenrechtencommissaris heeft ook meldingen ontvangen dat grondgebied waar eerder Rohingya woonden is onteigend en is toegewezen aan leden van andere etnische groepen.

Zeid wil dat de regering van Myanmar zorgt voor echte aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen en andere misdrijven en de rechten van de Rohingya respecteert. Bovendien vindt hij dat de Algemene Vergadering van de VN een onafhankelijk proces in het leven moet roepen om vervolging van de verantwoordelijken makkelijker te maken.

De Myanmarese overheid ontkent in alle toonaarden dat sprake is van etnische zuivering of systematisch geweld. Onlangs werden wel zeven soldaten en drie politieagenten in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op tien Rohingya-mannen. Zeid noemde dat woensdag "stuitend ontoereikend".

700.000 vluchtelingen

Volgende week maandag wordt een rapport verwacht van een onderzoeksmissie van de Mensenrechtenraad, geleid door de Indonesische oud-procureur-generaal Marzuki Darusman. Zijn team sprak onder andere met slachtoffers en nabestaanden in de vluchtelingenkampen in Bangladesh.

Sinds het geweld in Rakhine vorig jaar augustus opnieuw oplaaide, zijn er bijna 700.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht. Zij voegden zich daar bij de 200.000 volksgenoten die tijdens een eerdere geweldsgolf op de vlucht waren geslagen.

