Britse politie onderzoekt bedrijventerrein in zaak vergiftigde Russische ex-spion

Dinsdagavond rukten brandweer en de milieu-inspectie al uit naar een ambulancestation op bedrijventerrein Solstice Park. Naar nu bekend is geworden had dit te maken met het onderzoek naar Skripal. Volgens de politie gaat het om een voorzorgsmaatregel.

De 66-jarige Skripal en zijn dochter Joelia, 33, werden zondagavond bewusteloos aangetroffen bij een winkelcentrum in Salisbury, zo'n 20 kilometer van Amesbury. Delen van Salisbury zijn eveneens afgezet. Beide slachtoffers liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en worden behandeld op de intensive care.

Een hulpverlener, die zondag ter plaatse was, ligt ook nog altijd in het ziekenhuis. Over zijn toestand is verder niets bekend.

Volgens de BBC onderzoeken wetenschappers van het ministerie van Defensie een ''onbekende substantie".

Spionnenruil

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, heeft zich hard uitgelaten over de mogelijke Russische betrokkenheid bij de vergiftiging van de Skripals. Johnson waarschuwde dat "geen enkele poging om onschuldigen in dit land van het leven te beroven ongestraft zou blijven" en dacht hardop na over een boycot van het WK in Rusland, dat dit jaar plaatsvindt. Het Kremlin ontkent elke betrokkenheid.

Het Britse kabinet heeft woensdag een noodbijeenkomst over de kwestie-Skripal.

Sergej Skripal werkte voor de Rusissche militaire inlichtingendienst, toen hij in 1995 werd gerekruteerd door de Britse geheime dienst MI6. Hij werd in 2006 veroordeeld tot dertien jaar in een strafkamp wegens het doorgeven van staatsgeheimen aan de Britten. In 2010 werd hij vrijgelaten als deel van een spionnenruil en kreeg hij onderdak in het Verenigd Koninkrijk.

