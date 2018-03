President Macron wil af van korte gevangenisstraffen vanwege volle cellen

Straffen van een tot zes maanden kunnen wat hem betreft elders worden uitgezeten met elektronische bewaking. Dat zei hij dinsdag tegen de media in Agen bij de presentatie van hervormingsplannen voor de rechtshandhaving.

Macron voegde eraan toe dat hij helemaal af wil van celstraffen van een maand of minder ''omdat die geen enkel nut hebben''. In Frankrijk gaat het in deze categorie jaarlijks om 10.000 mensen.

Daarbij komen 80.000 andere veroordeelden, die tot een half jaar achter de tralies verdwijnen. Zij hebben zich veelal schuldig gemaakt aan verkeersdelicten, diefstal of drugsgebruik.

Veel penitentiaire inrichtingen barsten uit hun voegen door de overbevolking. Waar plaats is voor honderd delinquenten, verblijven er gemiddeld 115. In totaal zitten in Frankrijk 69.000 personen voor langere tijd vast, de op vier na grootste gevangenispopulatie in Europa na Rusland, Turkije, Polen en Groot-Brittannië.

In 2016 mondden ongeveer 550.000 zaken uit in een veroordeling, in de helft van de gevallen werd celstraf opgelegd. Alternatieve straffen zijn ook nu al mogelijk maar worden betrekkelijk weinig (11 procent in 2016) opgelegd.

Als andere bijdrage aan de oplossing van de problemen gaat Macron de komende jaren 7.000 cellen bijbouwen. Dat is technisch haalbaar, maar aanzienlijk minder dan de 15.000 die hij tijdens de verkiezingscampagne beloofde.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!