Gevluchte Rohingya in levensgevaar door naderend moessonseizoen

Vooral de 399.000 kinderen die naar buurland Bangladesh zijn gevlucht zijn extreem kwetsbaar, vertelt UNICEF-medewerker Maya Vandenent tegen NU.nl. Door de moesson, die in april of mei wordt verwacht, zijn de kinderen vatbaarder voor ziektes.

"Door hevige regenval zullen delen van de vluchtelingenkampen onder water komen te staan en huizen en gezondheidsposten wegspoelen. We zijn dus hard bezig om alles voor de moesson voor te bereiden."

"We zorgen dat mensen op veiliger plekken kunnen gaan wonen en verplaatsen ook sommige van onze medische posten. Om snel in actie te komen werken we met mobiele teams, die met rugzakken vol medicijnen op pad gaan", vertelt Vandenent die vanaf het begin van de vluchtelingenstroom in augustus aanwezig was in het land.

"De kinderen zijn zo opeengepakt en de voorzieningen zijn slecht. We hebben al verschillende dodelijke epidemieën gezien, zoals mazelen en difterie. En nu staat cholera ons nog op te wachten."

De organisatie begint zaterdag met een nieuwe grootschalige vaccinatiecampagne om de kinderen tegen gevaarlijke ziekten als difterie en kinkhoest te beschermen. Vlak daarna volgen inentingen tegen cholera. Daarnaast worden alle toiletgebouwen "geleegd en ontsmet" om de verspreiding van de ziektes terug te dringen.

Terugkeer

In de kampen bevinden zich volgens de Verenigde Naties 688.000 Rohingya-vluchtelingen. Hoewel Myanmar heeft opgeroepen klaar te zijn voor de terugkeer van de vluchtelingen, zou het uitmoorden van de Rohingya nog steeds aan de gang zijn. Dat zegt mensenrechtensecretaris van de Verenigde Naties Andrew Gilmour dinsdag na een bezoek aan een vluchtelingenkamp.

"Het lijkt erop dat systematisch geweld tegen de Rohingya nog steeds voorkomt", zegt Gilmour. "Het geweld is wel veranderd. Vorig jaar was er sprake van grote slachtpartijen en massale verkrachtingen, nu worden mensen uitgehongerd."

Vandenent ziet dat veel vluchtelingen niet staan te wachten op een terugkeer naar Myanmar. "Een jonge vrouw vertelde me dat ze liever doodgaat in Bangladesh, dan terugkeert naar Myanmar."

De hulpverlener was dinsdagochtend bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken op bezoek om de situatie te bespreken. Volgens Vandenent is de situatie momenteel in vergelijking met het begin van de crisis in augustus wel "wat beter". "We hebben veel hulp kunnen geven, maar het is nog lang niet genoeg. Voordat de moesson komt moeten we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen overleven".

