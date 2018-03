39 inzittenden omgekomen bij crash Russisch militair vliegtuig in Syrië

Alle omgekomen inzittenden waren militair personeel. Volgens het ministerie wijst data op de mogelijkheid van een technisch probleem, maar de precieze oorzaak van de crash wordt nog onderzocht.

De Russische autoriteiten sluiten uit dat het toestel is neergehaald door vijandelijk vuur. Bij de landing hoefde niet over gebieden te worden gevlogen die in handen zijn van rebellen of jihadisten.

Het transportvliegtuig van het type Antonov An-26 crashte tijdens een landing op de luchtbasis Khmeimim, in de buurt van de Syrische kuststad Latakia.

Het Russische nationaal Comité van Onderzoek opende een strafrechtelijke zaak. De medewerkers zullen zich buigen over de mogelijkheid dat het ongeluk is veroorzaakt doordat de bemanning de veiligheidsregels tijdens de vlucht niet in acht heeft genomen.

Khmeimim is sinds 2015 in gebruik. Vorig jaar besloot Moskou om de luchtbasis permanent te blijven gebruiken.

