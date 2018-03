Britse minister Johnson waarschuwt Rusland om incident met ex-spion

De 66-jarige Sergei Skripal werd met zijn 33-jarige dochter Joelia bij een winkelcentrum in Salisbury bewusteloos gevonden.

Ze kwamen met "een nog onbekende substantie" in aanraking, aldus de politie. Beiden liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Johnson waarschuwde "dat geen enkele poging om onschuldigen van het leven te beroven in dit land ongestraft zal blijven". Johnson dacht bijvoorbeeld hardop aan een boycot van Britse hoogwaardigheidsbekleders van het WK in Rusland.

De anti-terrorisme-afdeling van de politie leidt het onderzoek, maar in een verklaring werd benadrukt dat het voorval niet wordt behandeld als een terroristische daad.

Nucleaire stof

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wees Britse beschuldigingen als "ongefundeerd" van de hand. Londen zou het incident beter eerst kunnen onderzoeken voordat het Rusland de schuld geeft.

De 66-jarige Russische ex-spion werd eerder veroordeeld in Rusland omdat hij aan de Britse inlichtingendienst MI6 geheime informatie had doorgespeeld over Russische undercoveragenten. In 2010 kreeg hij onderdak in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS.

Het incident met Skripal doet volgens Britse media denken aan de in 2006 in Engeland vergiftigde Aleksandr Litvinenko. Hij was een voormalige kolonel van de Russische geheime dienst die vermoord werd met een nucleaire stof.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!