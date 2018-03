Kremlin ontkent betrokkenheid bij vermeende vergiftiging Russische ex-spion

Volgens de woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin heeft Rusland geen informatie over de oorzaak van de kritieke toestand van Skripal, meldt BBC dinsdag. De vrouw met wie Skripal is gevonden, is volgens Engelse autoriteiten zijn dochter Joelia.

Wel zegt hij dat Rusland graag meewerkt aan het politieonderzoek. De Britse politie probeert momenteel nog uit te zoeken welke substantie er bij Skripal en zijn dochter is toegediend.

De 66-jarige Russische ex-spion werd eerder veroordeeld in Rusland omdat hij aan de Britse inlichtingendienst MI6 geheime informatie had doorgespeeld over Russische undercoveragenten. In 2010 kreeg hij onderdak in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS.

Litvinenko

Het verhaal roept herinneringen op aan de liquidatie van Alexander Litvinenko. Deze ex-officier van de Russische veiligheidsdienst FSB en voorganger KGB ontsnapte aan vervolging in zijn vaderland door naar het VK te vluchten.

Begin november 2006 werd hij ernstig ziek en overleed drie weken later. Hij bleek vermoord met het radioactieve polonium, dat in een hotel in zijn thee was gedaan.