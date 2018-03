Senaat Florida stemt in met aanpassing wapenwetten

De leeftijd waarop Amerikanen in de staat wapens mogen kopen werd verhoogd van 18 naar 21 jaar. Hiermee ging de door de Republikeinen gedomineerde senaat in tegen het geluid van de Republikeinen in het Congres.

Het aanschaffen van handwapens is landelijk al vastgelegd op een leeftijd van 21 jaar. Maar vanaf hun achttiende kunnen tieners wel al geweren kopen.

De dader van de schietpartij in Parkland was 19 jaar en had zijn geweer legaal aangeschaft. Ook heeft de senaat besloten dat verkopers voortaan een wachttijd van drie dagen in acht nemen, voordat zij een wapen van de hand mogen doen.

Gewapende docenten

Een amendement dat erop aandringt dat docenten voortaan gewapend zouden moeten zijn, werd op het laatste moment niet ingediend. Wel kunnen leraren zich vrijwillig aanmelden voor een speciaal trainingsprogramma.

Een algeheel verbond op automatische wapens werd eerder deze week door de senaat afgewezen. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden van Florida.

Wapenlobby

De schietpartij in op de school in Parkland was de dodelijkste highschoolshooting in de Amerikaanse geschiedenis. De dader doodde zeventien mensen en verwondde er vele tientallen. Sinds de slachting is het nationale debat over de wapenverkoop in de VS weer opgelaaid.

De machtige wapenlobby NRA blijft zich verzetten tegen elke aanpassing van de wapenwetten omdat zij vinden dat dit het grondwettelijk recht op het bezit en gebruik van wapens tart. Veel Republikeinen die financiële steun van de NRA hebben gekregen, zijn het hiermee eens.

Maar onder meer president Donald Trump heeft toch laten doorschemeren dat hij de tijd rijp acht voor kleine aanpassingen. Onder meer supermarktketen Walmart kondigde ook al aan de leeftijd waarop klanten wapens mogen kopen te vermogen naar 21 jaar.

Vermogensbeheerder

Een meerderheid van de Amerikanen is ook voor het verscherpen van de wetten voor de verkoop van wapens. Het aantal schietpartijen en slachtoffers is de afgelopen jaren toegenomen. Een bloedbad in Las Vegas tijdens een countryconcert vorig jaar was de dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis.

Diverse bedrijven hebben zich inmiddels gedistantieerd van de NRA en hebben kortingen voor NRA-leden ingetrokken. BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, maakt deze week bekend aandelenportefeuilles te gaan aanbieden waarvan wapenfabrikanten uitgesloten zijn.

