Aantal kindhuwelijken neemt wereldwijd af volgens Unicef

Tien jaar geleden werd een op de vier huwelijken wereldwijd gesloten met een minderjarige, tegenwoordig is dat een op de vijf. Naast India daalt het aantal ook in andere delen van Zuid-Azië. In de afgelopen tien jaar zijn er 25 miljoen kindhuwelijken voorkomen.

Volgens Unicef is de afname te danken aan beter onderwijs, maatregelen van overheden en campagnes waarin wordt gewezen op de illegaliteit en gevaren van kindhuwelijken.

India

"In India woont ongeveer twintig procent van de wereldbevolking. Daar worden ook de meeste kindhuwelijken gesloten", aldus Javier Aguilar van Unicef. Momenteel trouwt 27 procent van de meisjes voordat ze achttien worden in India. Dat zijn 1,5 miljoen meisjes. Tien jaar geleden was dat nog 47 procent.

Vrouwen mogen in India officieel pas trouwen als ze achttien zijn, mannen als ze 21 zijn. Sinds vorig jaar is seks met een minderjarige vrouw ook strafbaar. In India is uithuwelijken onderdeel van de cultuur, waardoor het ondanks de wet nog veel voorkomt.

Probleem

Het probleem van kindhuwelijken is nog lang niet opgelost, stelt Unicef. Ongeveer 12 miljoen meisjes en minderjarige jonge vrouwen wereldwijd trouwen ieder jaar.

Kindhuwelijken vormen ook in Afrika, ten zuiden van de Sahara, een groot probleem. Bijna een derde van alle huwelijken wordt afgesloten met een minderjarige bruid. In totaal zijn 650 miljoen vrouwen volgens Unicef getrouwd toen ze nog minderjarig waren.

