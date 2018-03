Hulpkonvooi Oost-Ghouta trekt zich terug uit veiligheidsoverwegingen

''Ze hebben zoveel uitgeladen als mogelijk was onder de omstandigheden ter plekke'', zei een woordvoerder van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Het bezoek van de hulpverleners ging gepaard met artilleriebeschietingen op de stad. ''Het team is veilig, maar vanwege de veiligheidssituatie is besloten voorlopig terug te keren'', zei de woordvoerster. Het konvooi bestond uit meer dan veertig vrachtwagens en vervoerde hulpgoederen voor ruim 27.000 mensen in de belegerde enclave.

Een bron zei tegen persbureau Reuters dat tien vrachtwagens onaangebroken bleven. De hulpgoederen in vier andere trucks zouden gedeeltelijk zijn uitgeladen. De wagens zouden inmiddels weer onderweg zijn naar hoofdstad Damascus.

Grondoffensief

Sinds het begin van het grondoffensief afgelopen week, heeft het leger van president Bashar al-Assad al een derde van de regio in handen gekregen. Het offensief van regeringsgezinde troepen gaat gepaard met artilleriebeschietingen en luchtaanvallen.

Om de bevolking die vastzit in het gebied te kunnen helpen, waren 46 vrachtwagens vol hulpgoederen naar het gebied gestuurd. Aanvankelijk wilde het Rode Kruis 70.000 mensen helpen, maar dat stond de regering in Syrië niet toe.

Een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei maandag dat ambtenaren van de Syrische regering zo'n 70 procent van de medische goederen in de zending in beslag heeft genomen. Onder andere pakketten voor traumachirurgie en nierdialyse en insuline voor diabeten werden uit de vrachtwagens gehaald.

