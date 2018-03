Matteo Renzi bevestigt opstappen na nederlaag verkiezingen Italië

Renzi sprak de verwachting uit dat de PD niet zal deelnemen aan onderhandelingen over het vormen van een regering. ''Het Italiaanse volk heeft ons gevraagd de oppositie in te gaan en dat is wat we zullen doen'', stelde hij.

De politicus struikelde in 2016 als premier over een referendum over een grondwetshervorming. Renzi had zijn lot verbonden aan de uitkomst van die volksraadpleging. Hij keerde vorig jaar terug als leider van de centrumlinkse PD, maar kon niet voorkomen dat zijn partij een flinke nederlaag leed.

Renzi sloot volgens ANSA op een persconferentie uit dat zijn partij de handen ineen zal slaan met ''extremisten'', een verwijzing naar de Vijfsterrenbeweging en de Lega. ''We zeiden tijdens de campagne 'nee' tegen regeren met extremisten en we zijn niet van gedachten veranderd. We maakten geen grap.''

De populistische en eurosceptische partijen waren de grote winnaars bij de verkiezingen. De protestpartij van Luigi Di Maio behaalde ruim 32 procent van de stemmen.

De coalitie van rechtse partijen heeft in totaal ongeveer 37 procent van de stemmen. Van die coalitie behaalde de extreem-rechtse Lega (voorheen Lega Nord) van Matteo Salvini 17,6 procent. De conservatieve Forza Italia van voormalig premier Silvio Berlusconi (81) staat op 14 procent van de stemmen.

Referendum euro

Salvini zei maandag tegen Reuters dat zijn partij "het recht en de plicht" heeft om te regeren aan het hoofd van de centrum-rechtse coalitie.

Hoewel Salvini van mening is dat de invoering van de euro "een fout was, is en blijft", zei hij ook dat een referendum over de munteenheid "ondenkbaar" is. De financiële markten hoeven zich geen zorgen te maken, aldus de Lega-leider. Hij ontving felicitaties van onder andere Geert Wilders en de Franse Front National-leider Marine Le Pen.

