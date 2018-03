Eurosceptische protestpartijen winnen verkiezingen Italië

Volgens de officiële tussenstand van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de eurosceptische Vijfsterrenbeweging de grootste partij. De protestpartij van Luigi Di Maio staat op ruim 32 procent van de stemmen.

De coalitie van rechtse partijen heeft in totaal ongeveer 37 procent van de stemmen. Van die coalitie behaalt de extreem-rechtse Lega (voorheen Lega Nord) van Matteo Salvini 17,6 procent.

Salvini liep maandag vooruit op de officiële einduitslag. Tegen Reuters zei hij dat zijn partij "het recht en de plicht" heeft om te regeren aan het hoofd van de centrum-rechtse coalitie.

Hoewel Salvini van mening is dat de invoering van de euro "een fout was, is en blijft", zei hij ook dat een referendum over de munteenheid "ondenkbaar" is. De financiële markten hoeven zich geen zorgen te maken, aldus de Lega-leider. Hij ontving felicitaties van onder andere Geert Wilders en de Franse Front National-leider Marine Le Pen.

De conservatieve Forza Italia van voormalig premier Silvio Berlusconi (81) staat op 14 procent van de stemmen.

Minderheidsregering

De centrumlinkse alliantie onder leiding van de Democratische Partij (PD) van huidig premier Paolo Gentiloni zou in totaal kunnen rekenen op ongeveer 23 procent van de stemmen. De PD, die wordt aangevoerd door oud-premier Matteo Renzi, krijgt ongeveer 19 procent van de stemmen.

Het Italiaanse persbureau ANSA meldt maandag dat Renzi vanwege de verkiezingsnederlaag heeft besloten terug te treden als voorzitter van zijn partij.

Volgens de cijfers heeft geen enkele partij of alliantie een regeringsmeerderheid. Om een meerderheid in het parlement te verkrijgen heeft een blok zo'n 40 procent van de stemmen nodig.

