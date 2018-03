Guatemala verhuist ambassade Israël in mei naar Jeruzalem

Dat zei de president van het land, Jimmy Morales, zondag in een persconferentie in Washington. "Ik wil president Trump bedanken. Hij heeft de weg gewezen door als eerste leider te doen wat het juiste is", aldus Morales.

Morales wil met de beslissing aantonen dat hij "Israël onophoudelijk blijft steunen".

Hoofdstad

Eind vorig jaar besloot de Amerikaanse president Donald Trump Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël en de ambassade in dat land daarheen te verhuizen. Guatemala was een van de weinige landen die de VS steunde en het enige land dat de beslissing ook nam.

Het besluit van Trump breekt met tientallen jaren Amerikaanse politiek. De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël wekte de woede van de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem beschouwen als hoofdstad van hun Palestijnse staat.

De bekendmaking leidde over de hele wereld tot afkeurende geluiden. In talloze steden gingen boze Palestijnen de straat op.

