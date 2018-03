Trump prijst Chinese president Xi voor verstevigen macht

Trump sprak zaterdag voor Republikeinse geldschieters en er werd onder meer gesproken over het verstevigen van de macht door de Chinese president Xi. Hij wil de limiet op het aantal opeenvolgende termijnen dat een president en vice-president mogen dienen laten vervallen. Dat is nu nog twee termijnen van vijf jaar.

"Xi is nu president voor het leven. President voor het leven. Nee, hij is echt geweldig", zei Trump bij het gesprek met de geldschieters dat achter gesloten deuren plaatsvond. "Kijk, hij kan dat doen en ik vind dat geweldig. Misschien gaan wij dat ooit ook wel eens proberen", zei Trump volgens CNN, dat claimt een opname in handen te hebben van het gesprek.

Afschaffing termijnen

De regerende Communistische Partij in China, de partij van Xi, stelde vorige maand voor om de ambtstermijnen af te schaffen. De voormalig Chinese leider Deng Xiaoping besloot bij zijn aantreden eind jaren zeventig om een limiet te stellen op twee presidentstermijnen van vijf jaar. Deng voerde dit in om misstanden zoals onder zijn voorganger, Mao Zedong, die China leidde op dictatoriale wijze, te voorkomen.

Xi is nu nog bezig aan zijn eerste termijn als president en net begonen aan zijn tweede termijn als partijleider. De president wordt op 5 maart opnieuw gekozen als president. De Communistische Partij wil er met de afschaffing van de termijnen voor zorgen dat Xi langer president en militaire leider kan blijven. Daarnaast wil China het nieuwe Chinese communistische idee van Xi in de grondwet opnemen.

Alleen het parlement kan deze veranderingen nog blokkeren. De parlementsleden worden echter aangesteld vanwege hun loyaliteit aan de Communistische Partij. De kans dat er tegengestemd gaat worden is dan ook minimaal.

Clinton

Volgens de Amerikaanse nieuwszender waren Trumps opmerkingen, gemaakt in zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago, grappig bedoeld en hij kreeg veel lachters op de hand. Toch zat er zeker een serieuze ondertoon aan omdat Trump er nog steeds niet over te spreken is dat zijn handelingen tijdens de verkiezingscampagne in 2016 zo tegen het licht worden gehouden. Trump vindt dat er ook onderzoek gedaan moet worden naar zijn Democratische rivale destijds, Hillary Clinton.

"Ik zeg het jullie, het systeem klopt niet. Het is een farce. Dat zeg ik nu al heel lang maar we hebben de juiste mensen nog niet overal zitten. We hebben een heleboel geweldige mensen maar op sommige plekken hebben we geen goede mensen zitten", aldus Trump tijdens het gesprek waar hij nogmaals liet merken dat hij wil dat de minister van Justitie Jeff Sessions onderzoek gaat doen naar Clintons handelingen tijdens de verkiezingscampagne.

