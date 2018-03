EU wil moord op Slowaakse journalist onderzoeken

Kuciak die onderzoek deed naar misbruik van EU-landbouwsubsidies werd vorig weekend doodgeschoten samen met zijn vriendin. De Slowaakse politie vermoedt dat zijn speurwerk hem fataal is geworden.

De Europese Commissie had eerder al informatie opgevraagd bij de Slowaakse autoriteiten over mogelijk misbruik van de subsidies. Het dagelijks EU-bestuur deed dit in reactie op berichten in de media dat een Italiaanse maffianetwerk met banden in Slowaakse regeringskringen EU-geld zou hebben verduisterd.

Minister van Cultuur Marek Madaric trad woensdag af omdat hij het niet kon verdragen dat een journalist was vermoord. Premier Robert Fico heeft 1 miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de daders.

Er werden zeven Italiaanse verdachten aangehouden, maar deze personen zijn zaterdag allemaal weer vrijgelaten.

Maffianetwerk

De 27-jarige Kuciak was onderzoeksjournalist bij het Slowaakse Aktuality.sk. Kuciak werkte aan een reportage, waarvan een deel is gepubliceerd, over een ingewikkeld maffianetwerk met verbindingen tot in de hoogste regeringskringen. De betrokkenen zouden EU-geld hebben verduisterd. De nationale media meldden eerder dat daarom de Italiaanse maffia vermoedelijk achter de liquidatie zit.

Dat is ook de reden dat de Europese Unie de zaak op de voet volgt. EU-commissaris Günther Oettinger gaf vorige week een reactie aan het Duitse blad Die Welt. Hij houdt het voor mogelijk dat landbouwsubsidies "zijn misbruikt voor criminele doeleinden" en verwacht binnen een paar weken helderheid te krijgen over de geldstromen.

Tijdens een persconferentie vorige week zei premier Fico dat het onterecht is dat de media schrijven over een mogelijk verband tussen de regeringsadviseurs en de maffia. "Jullie verbinden onschuldige mensen aan een dubbele moord, zonder enig bewijs".

Stille tochten

Vrijdagavond hebben tienduizenden Slowaken deelgenomen aan bijeenkomsten ter nagedachtenis aan de vermoorde onderzoeksjournalist en zijn vriendin.

In vrijwel alle grote steden waren er wakes en stille tochten, al was degene in Bratislava het grootst. Voor de Slowaakse ambassade in Praag verzamelden honderden Tsjechen zich om het doodgeschoten paar te herdenken en kaarsen aan te steken. Ook in andere landen waren solidariteitsbetuigingen.

De Slowaakse president Andrej Kiska was aanwezig bij de herdenking in Bratislava. Gezien het apolitieke karakter van de bijeenkomst liet hij het bij een enkel woord. In de rouwstoet waren spandoeken te zien gericht tegen de maffia, mogelijk verantwoordelijk voor de executie, en de politieke elite.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!