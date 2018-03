Trump, Merkel en Macron overleggen over uitspraken kernwapens Poetin

Het Witte Huis liet vrijdag weten dat de drie leiders "ernstige bezorgdheid delen'' over de dreigende uitspraken die de Russische president in Moskou deed ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe kernwapens.

Poetin zei donderdag dat Rusland over unieke (kern)raketten beschikt die antiraketsystemen niet kunnen traceren. Het Westen moet rekening houden met een nieuwe realiteit en begrijpen dat Moskou niet bluft, zei Poetin.

De wapens zullen volgens de president niet gebruikt worden om andere landen aan te vallen. Wel stelt Poetin dat het gebruik van kernwapens op Rusland of haar bondgenoten, gezien zal worden als een aanval die vraagt om een onmiddelijke reactie in de vorm van een tegenaanval.

Het Kremlin verwierp de bewering dat Poetins toespraak, een van de meest oorlogszuchtige in jaren, de internationale isolatie van Rusland versterkt. "Rusland is niet van plan verzeild te raken in welke wapenwedloop dan ook'', zei een woordvoerder van het Kremlin. Hij ontkende ook dat de Russen internationale afspraken over wapenbeheersing schenden.

NAVO

Eerder op vrijdag liet de NAVO al weten dat de uitspraken van Poetin "onacceptabel" zijn.

''We willen geen nieuwe Koude Oorlog of een nieuwe wapenwedloop’’, aldus de NAVO. De alliantie voegt eraan toe dat de raketafweersystemen in Europa niet zijn gericht op Rusland, maar dienen als verdediging tegen dreigingen van verder weg.

Het bondgenootschap zegt Rusland te benaderen met ''sterke afschrikking en defensie in combinatie met een betekenisvolle dialoog'' in reactie op de ''agressieve'' acties van Rusland in Oekraïne en de militaire opbouw van het Kremlin van de Barentszzee tot de Middellandse Zee.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!