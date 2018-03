Tienduizenden lopen stille tochten voor vermoorde Slowaakse journalist

De regeringskritische krant Dennik N schatte alleen al in hoofdstad Bratislava de opkomst op 25.000 mensen.

In vrijwel alle grote steden waren er wakes en stille tochten, al was degene in Bratislava het grootst. Voor de Slowaakse ambassade in Praag verzamelden honderden Tsjechen zich om het doodgeschoten paar te herdenken en kaarsen aan te steken. Ook in andere landen waren er solidariteitsbetuigingen.

De Slowaakse president Andrej Kiska was aanwezig bij de herdenking in Bratislava. Gezien het apolitieke karakter van de bijeenkomst liet hij het bij een enkel woord. In de rouwstoet waren spandoeken te zien gericht tegen de maffia, mogelijk verantwoordelijk voor de executie, en de politieke elite.

Speurwerk

De 27-jarige Kuciak was onderzoeksjournalist bij het Slowaakse Aktuality.sk. De nationale media meldden dat de Italiaanse maffia vermoedelijk achter de liquidatie zit. Kuciak werkte aan een reportage, waarvan een deel woensdag is gepubliceerd, over een ingewikkeld maffianetwerk met verbindingen tot in de hoogste regeringskringen. De betrokkenen zouden EU-geld hebben verduisterd.

De politie maakte donderdag bekend dat er zes mensen zijn opgepakt in de zaak. Een dag eerder trad de minister van cultuur Marek Madaric af. Madaric verklaarde dat hij het ''niet kon verdragen'' dat een journalist tijdens zijn ambtsperiode wordt vermoord.

