Merkel en Trump roepen samen om realiseren bestand Syrië

Ze wijzen beschuldigend naar de Syrische regering en de Russische en Iraanse bondgenoten van het regime in Damascus.

De twee westerse leiders zijn ook bezorgd over uitspraken van de Russische president Poetin donderdag over bewapening en de ontwikkeling van nieuwe wapens.

Die oorlogszuchtige taal van Poetin zou een negatieve invloed hebben op de internationale inspanningen om te komen tot vermindering van het wapenarsenaal in de wereld, aldus Merkel en Trump.

Bombardementen

Oost-Ghouta ligt al jarenlang onder vuur, maar in februari nam de intensiteit van de bombardementen fors toe. De enclave is het enige gebied in de buurt van hoofdstad Damascus dat nog in handen is van de rebellen die strijden tegen president Bashar al-Assad.

Eerder riep Rusland op tot een dagelijkse pauze in het belegerde gebied om humanitaire hulp mogelijk te maken voor de burgers die vastzitten in dit deel van de stad. De strijdende partijen houden zich hier echter niet aan en ook de wapenstilstand die zaterdag in de VN-Veiligheidsraad werd overeen gekomen, werd kort daarop al geschonden.