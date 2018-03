Sneeuwstorm legt Ierland grotendeels plat

De sneeuw zorgde donderdag al voor veel overlast in Groot-Brittannië en Ierland en vrijdag is dit niet veel beter. Wegen zijn onbegaanbaar, vliegtuigen blijven aan de grond en treinen rijden niet meer.

Zeker 24.000 huishoudens en bedrijven in Ierland zijn zonder stroom komen te zitten, de aandelenbeurs is dicht, alle scholen zijn gesloten en het vervoer is tot stilstand gekomen. Alle vluchten op de luchthaven van Dublin zijn geannuleerd.

Gestrand

In Zuid-Engeland zijn honderden passagiers 's nachts gestrand in stilstaande reinen. Het leger is ingeschakeld om honderden chauffeurs te helpen die in de sneeuw vastzaten. Ook in Engeland worden wegen en scholen gesloten, en meerdere vluchten geannuleerd.

