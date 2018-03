Noord-Korea ontkent Syrië te helpen met chemische wapens

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KNCA stelt dat de beschuldigingen zijn verzonnen en afkomstig zijn van de Verenigde Staten bedoeld om Noord-Korea onder druk te zetten.

"Zoals we al vaker heel duidelijk hebben gezegd: wij ontwikkelen en produceren geen chemische wapens. Ook hebben we dat soort wapens niet op voorraad. Sterker nog, we zijn tegen het gebruik van chemische wapens", zegt een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens rapportages van experts van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea wel degelijk materiaal naar Syrië verscheept dat gebruikt kan worden bij het maken van chemische wapens. De VN-medewerkers, die anoniem willen blijven, stellen dat het gaat om zuurbestendige tegels, kleppen en pijpen.

Vijf scheepsladingen zijn naar Syrië vervoerd via een Chinees transportbedrijf van eind 2016 tot en met begin 2017. Ze maken deel uit van tientallen transporten gedurende meerdere jaren.

Volgens het VN-rapport bezochten Noord-Koreaanse raketexperts de militaire installaties in Syrië in 2016 en 2017, nadat het materiaal voor de chemische wapens was geleverd. De VN-medewerkers sluiten niet uit dat er nog steeds Noord-Koreanen in Hama, Barzah en Adreh in Syrië aan het werk zijn.

Verbod

Begin 2014 werd na een akkoord in de Verenigde Naties begonnen met het vernietigen van chemische wapens van Syrië. In datzelfde jaar verklaarde het OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, dat al dat soort wapens weg waren uit Syrië.

Toch hebben er sindsdien nog meerdere aanvallen plaatsgevonden. Zoals in 2017 in Idlib. Bij die aanval kwamen 72 mensen om het leven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!