Catalaanse oud-president Carles Puigdemont treedt terug als partijleider

Puigdemont heeft de nummer twee op de lijst van zijn partij, Jordi Sanchez, naar voren geschoven als vervanger.

Sanchez zit al vier maanden vast naar aanleiding van het niet erkende Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van vorig jaar. Hij wordt beschuldigd van rebellie en opruiing.

Het vertrek van Puigdemont volgt op maanden van overleg tussen Junts per Catalunya en de twee andere separatistische partijen in Catalonië, meldt El País. Die partijen hebben gezamenlijk een meerderheid in het regionale parlement.

De oud-president zei donderdag zijn besluit te hebben genomen "omdat dit onder de huidige omstandigheden de snelste manier is om ervoor te zorgen dat er weer een werkende overheid is".

Volgens deskundigen is het overigens onwaarschijnlijk dat Sanchez het in navolging van Puigdemont tot president van Catalonië zal schoppen. De Spaanse regering perkte na het referendum de autonomie van de regio in. Die maatregel blijft van kracht als er een Catalaanse presidentskandidaat is tegen wie een gerechtelijke procedure loopt, aldus Madrid.

Onafhankelijkheid

Puigdemont riep vorig jaar de onafhankelijkheid van Catalonië uit na het omstreden referendum. Hij vluchtte naar België toen de centrale regering in Madrid ingreep, het gezag in de regio overnam en het parlement buitenspel zette.

