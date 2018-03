FBI onderzoekt vervalste Nobelprijs-nominatie president Trump

Dat meldt meldde The Washington Post donderdag

Het Nobelinstituut in Oslo maakte deze week bekend een brief te hebben gekregen waarin de Amerikaanse president kandidaat is gesteld voor de vredesprijs. Die moet vervalst zijn, want de ondertekenaar ontkent dat voorstel te hebben gedaan. ''Naar mijn weten is dit het eerste voorbeeld van een vervalste nominatie, gedaan door iemand die de identiteit van een ander heeft gestolen'', zei directeur Olav Njølstad.

Het Nobelinstituut heeft 329 kandidaten genoteerd voor de vredesprijs 2018. De winnaar wordt traditioneel in oktober bekendgemaakt.