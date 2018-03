Slowaakse politie arresteert zeven mensen in zaak vermoorde journalist

Tibor Gaspar, hoofd van de Slowaakse politie, zei donderdag tijdens een personferentie op televisie dat de politie enkele huiszoekingen heeft uitgevoerd.

De politiechef gaf geen namen maar stelde dat de huiszoekingen verband houden met de zakenmensen die banden zouden hebben met Italiaanse maffia, zoals Kuciak schreef in zijn laatste niet afgeronde artikel.

De Slowaakse nieuwssite Aktuality.sk meldt dat onder meer twee broers en een neef zijn gearresteerd, die bij naam genoemd worden in Kuciaks werk.

Kuciak werd samen met zijn verloofde doodgeschoten in hun huis op 25 februari. Volgens de politie is het aannemelijk dat het stel is vermoord wegens het speurwerk van de journalist.

Speurwerk

De 27-jarige Kuciak was onderzoeksjournalist bij het Slowaakse Aktuality.sk. De nationale media meldden dat de Italiaanse maffia vermoedelijk achter de liquidatie zit. Kuciak werkte aan een reportage, waarvan een deel woensdag is gepubliceerd, over een ingewikkeld maffianetwerk met verbindingen tot in de hoogste regeringskringen. De betrokkenen zouden EU-geld hebben verduisterd.

Dat is de reden dat de Europese Unie de zaak op de voet volgt. EU-commissaris Günther Oettinger gaf woensdagavond een reactie aan het Duitse blad Die Welt. Hij houdt het voor mogelijk dat landbouwsubsidies ,,zijn misbruikt voor criminele doeleinden'' en verwacht binnen een paar weken helderheid te krijgen over de geldstromen.

Tijdens een persconferentie dinsdag zei premier Fico dat het onterecht is dat de media schrijven over een mogelijk verband tussen de regeringsadviseurs en de maffia. "Jullie verbinden onschuldige mensen aan een dubbele moord, zonder enig bewijs".

De Slowaakse regering heeft een beloning van 1 miljoen euro uitgeloofd voor informatie die tot arrestaties kan leiden.

Protest

In alle onrust die is ontstaan riep de oppositie woensdag mensen op om te komen protesteren tegen de regering en de corruptie. Honderden mensen hebben hieraan gehoor gegeven en gingen diezelfde avond de straat op in de Slowaakse hoofdstad. Voor vrijdag zijn er nieuwe protesten aangekondigd door studenten.