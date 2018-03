Franse serieverkrachter na ruim twintig jaar ontmaskerd door DNA-onderzoek

Er zijn in de loop der jaren meer dan honderd verdachten in beeld geweest, maar een doorbraak kwam in februari. Toen pleegde een 56-jarige man over de grens in België 'seksueel geweld', aldus Franse media. Uit het onderzoek kon door zijn DNA plotseling een verband worden gelegd met meer dan veertig verkrachtingszaken.

De 56-jarige dader heeft bekend uit driften te hebben gehandeld die hij niet kon beheersen.

Hij stond in zijn dorp Pont-sur-Sambre bekend als een gewaardeerde werknemer, echtgenoot, vader van drie kinderen en grootvader. Hij leidde een onopvallend bestaan. Daardoor beschikte de politie niet over het DNA-materiaal dat de recherche naar de serieverkrachter leidde.

Gemaskerd

De man geldt als een van de actiefste verkrachters in Frankrijk ooit. Hij ging doorgaans kort voor zonsopgang gemaskerd op pad en viel zijn jonge slachtoffers in de rug aan. Zijn jongste slachtoffer was een 13-jarig meisje.

