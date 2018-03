Rusland zet in op nieuwe raketten voor kernwapens

Het is voor Poetin de laatste grote toespraak voor de verkiezingen in het land op 18 maart.

De ballistische raket zou moeilijk onderschept kunnen worden door anti-raketsystemen, stelt de president. De ontwikkelingen zijn nodig vanwege de verhoogde uitgaven van de Amerikanen.

"Het huidige kernwapenarsenaal zal nutteloos worden als Rusland niet ingrijpt", aldus Poetin. Daarom wordt er geïnvesteerd in nieuwe technologie voor de massavernietigingswapens. Zo moeten er kleine kernkoppen op kruisraketten bevestigd kunnen worden en is het land bezig met het testen van onderwaterdrones die een kernwapen bij zich kunnen dragen.

De wapens zullen volgens de president niet gebruikt worden om andere landen aan te vallen. Wel stelt Poetin dat het gebruik van kernwapens op Rusland of haar bondgenoten, gezien zal worden als een aanval die vraagt om een onmiddelijke reactie in de vorm van een tegenaanval.

Armoede

Bestrijding van armoede in het land is ook een belangrijk punt voor Poetin. De armoede moet gehalveerd worden in de komende zes jaar. In 2000 waren er volgens de president 42 miljoen mensen die onder de armoedegrens leefden. Tegenwoordig zijn dat er 20 miljoen. Dat aantal moet nog verder omlaag, aldus Poetin.

"Iedereen is voor mij belangrijk", zegt de president. De levensverwachting in het land moet op gelijke hoogte komen met die in Japan en Frankrijk. In die landen ligt die leeftijd respectievelijk op 83 en 82 jaar. In Rusland is dat 'slechts' 70 jaar, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie.

Noordpool

Ook zegt Poetin meer investeringen te willen doen in de Russische activiteiten op en rondom de Noordpool om deze te beschermen. Daarom moet onder meer de militaire infrastructuur verbeterd worden.

Bij de verkiezingen op 18 maart neemt Poetin het op tegen zeven kandidaten. Volgens verschillende experts maken zij echter geen kans.

Hubert Smeets van kennis- en analyseplatform Raam op Rusland liet in de Dit wordt het nieuws-podcast weten te verwachten dat de huidige president zelfs zo'n 70 procent van de stemmen zal krijgen. Alexei Navalny, een van de meest bekende oppositieleiders, is uitgesloten van deelname aan de verkiezingen.