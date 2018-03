Amerikaanse keten Walmart verhoogt leeftijd voor wapens naar 21

Walmart stopte al in 2015 met het verkopen van handwapens en semi-automatische wapens, zoals de AR-15. Dit was het wapen dat de schutter Nikolas Cruz gebruikte om op een school in Parkland, Florida een bloedbad aan te richten. Sinds de schietpartij in Parkland woedt in de VS een fel debat over strengere wapenwetgeving.

"We nemen onze plicht om een verantwoordelijke verkoper van wapens te zijn heel serieus en gaan daarin nu verder dan de federale wetgeving, door het voor consumenten verplicht te stellen dat ze een controle doorlopen'', laat de keten in een verklaring weten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft diverse ideeën aangedragen voor een strengere wapenwetgeving de afgelopen twee weken. Zo wil hij, net als Walmart nu doet, de leeftijd waarop Amerikanen wapens mogen kopen verhogen van 18 naar 21 jaar, de leeftijd waarop ook alcohol legaal kan worden gekocht. Daarnaast wil hij de wapenverkoop voor geesteszieke mensen en de controles op wapenbeurzen en websites aanscherpen.

Republikeinse leiders in het Amerikaanse Congres hebben al laten weten het voorstel van Trump om de leeftijd waarop Amerikanen wapens mogen kopen te verhogen niet steunen. De Republikeinen willen "brave burgers niet de kans ontnemen om wapens te kopen", aldus senaatsleider Paul Ryan.

Wapens voor docenten

Een ander plan van Trump is om leraren op scholen te bewapenen. Als docenten een pistool hebben, kunnen zij volgens de president daders uitschakelen. Dit idee kwam hem op veel kritiek te staan, onder meer van de onderwijzers zelf.

De Republikeinen bevinden zich in een lastige spagaat. De maatschappelijke roep om aanpassing van de wapenwetten wordt steeds luider, nu het aantal doden als gevolg van schietpartijen al jaren toeneemt. Maar tegelijkertijd moet de partij de National Rifle Association (NRA) en haar vijf miljoen leden te vriend houden. De machtige wapenlobby verstrekt jaarlijks tientallen miljoenen aan financiële giften aan politici die hun zaak verdedigen.

De Democraten hebben de afgelopen jaren tot twee maal toe wetgeving voorgesteld om de controles op kopers van wapens op wapenshows en het internet aan te scherpen. Nu kan iedereen daar een wapen aanschaffen, zonder enige vorm van controle. De voorstellen strandden echter omdat de Republikeinen tegen stemden.

