Hoofd communicatie Trump stapt op na verhoor in Ruslandonderzoek

Volgens The New York Times zei ze tegen collega's in deze functie alles te hebben bereikt wat ze wilde. Witte Huis-woordvoerster Sarah Sanders bevestigde even later het vertrek van Hicks. Ze gaf geen reden.

De 29-jarige Hicks werd afgelopen zomer benoemd tot hoofd communicatie van de regering Trump. Net als andere medewerkers van de president is ze verhoord in het Ruslandonderzoek. Dat gebeurde afgelopen dinsdag. Volgens Sanders heeft dit niets te maken met haar vertrek.

Haar laatste werkdag is naar verwachting binnen enkele weken.

Trump

Het voormalige model sloot eerder zonder enige politieke ervaring aan bij de verkiezingscampagne van Trump en groeide uit tot een van diens vertrouwelingen. Daarvoor was ze als pr-manager in dienst van de Trump Organization.

In een verklaring laat Trump weten het vertrek van Hicks te betreuren. "Hope is voortreffelijk en heeft geweldig werk afgeleverd in de afgelopen drie jaar. Ik zal het missen om haar aan mijn zijde te hebben. Maar toen ze mij benaderde over het nastreven van andere kansen, begreep ik het meteen."

