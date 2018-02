Drie mannen opgepakt voor fatale explosie in centrum Leicester

De aangehouden mannen worden ondervraagd door rechercheurs, bevestigt de politie. In verband met het lopende onderzoek wil de politie er verder niks over kwijt.

De ontploffing verwoestte zondag een Poolse winkel en een bovenliggende woning. Zeker vijf mensen kwamen hierbij om het leven.

De stoffelijke resten van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar het gaat vermoedelijk om een moeder en haar twee zoons, de vriendin van een van de mannen en een medewerker van de winkel. De derde en jongste zoon van de omgekomen moeder liep lichte verwondingen op.

In het ziekenhuis ligt momenteel nog één slachtoffer van de explosie. Deze persoon verkeert in kritieke maar stabiele toestand, aldus The Guardian.

Oorzaak

Over de oorzaak van de explosie in het centrum van Leicester is nog niets bekend. De politie laat weten dat er geen bewijs is voor een terreuraanslag.

Britse media vermoeden dat een gasexplosie de oorzaak is.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!