Nederlandse man (74) zwaargewond na val op ijs België

Het ongeval gebeurde in het natuurgebied de Assebroekse Meersen bij Brugge, meldt het Openbaar Ministerie in Brugge.

De man zou volgens Belgische media niet lang in het water hebben gelegen maar vooral door zijn val op het ijs ernstige verwondingen hebben opgelopen.

Of het slachtoffer aan het schaatsen was is onduidelijk. Volgens Het Laatste Nieuws was de Nederlander, die sinds enkele maanden in Beernem zou wonen, aan het snelschaatsen. Op dezelfde bevroren vijver zou eerder op woensdag een andere persoon doorheen zijn gezakt.

De vijver is sinds het incident met de man afgesloten en tot morgenavond gaat de politie er patrouilleren, aldus het Belgische nieuwsmedium.

