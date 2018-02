'Noord-Korea helpt Syrië aan materiaal voor chemische wapens'

Het gaat volgens rapportages van experts van de Verenigde Naties om zuurbestendige tegels, kleppen en pijpen. De VN-medewerkers wilden hun verhaal alleen volledig anoniem vertellen.

Vijf scheepsladingen zijn naar Syrië vervoerd via een Chinees transportbedrijf van eind 2016 tot en met begin 2017, meldt The Wall Street Journal. Ze maken onderdeel uit van tientallen transporten gedurende meerdere jaren.

Volgens het VN-rapport bezochten Noord-Koreaanse raketexperts de militaire installaties in Syrië in 2016 en 2017, nadat het materiaal voor de chemische wapens was geleverd, aldus CNN. De VN-medewerkers sluiten niet uit dat er nog steeds Noord-Koreanen in Hama, Barzah en Adreh in Syrië aan het werk zijn.

Chemische wapens

Een aantal dagen geleden werd het regime van Bashar al-Assad nog beschuldigd van het gebruik van chemische wapens, terwijl er net een wapenstilstand voor heel Syrië overeen was gekomen in de VN-Veiligheidsraad. Zowel Damascus als de Russische regering hebben die claims afgedaan als leugens.

Assad ontkent enig gebruik van chemische wapens. VN-rapporteurs hebben in meerdere gevallen vastgesteld dat er die wapens wel degelijk zijn ingezet tegen de bevolking van onder andere Oost-Ghouta.

Sinds 2013 wordt het regime van Assad ervan verdacht chemische wapens te gebruiken tegen rebellen en tegen de eigen bevolking.

Akkoord

Begin 2014 werd na een akkoord in de Verenigde Naties begonnen met het vernietigen van de chemische wapens van Syrië. In 2014 verklaarde het OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, dat alle chemische wapens weg waren uit Syrië.

Toch hebben er sindsdien nog meerdere aanvallen plaatsgevonden. Zoals in 2017 in Idlib. Bij die aanval kwamen 72 mensen om het leven.