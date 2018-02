Rechter verwerpt bezwaren tegen muur op grens VS en Mexico

Trump betichtte de rechter die de uitspraak deed, Gonzalo Curiel, tijdens de verkiezingscampagne van 2016 nog van vooringenomenheid met een verwijzing naar diens Mexicaanse voorouders. Curiel, geboren in Indiana, had destijds de supervisie over drie afzonderlijke rechtszaken tegen de Trump University.

Het onderwijsinstituut was door oud-studenten en een officier van justitie uit New York aangeklaagd wegens misleiding. Ze zouden ingewijd worden in de geheimen van succesvol zakendoen à la Trump, maar de dure lessen stelden weinig voor. Trump trof uiteindelijk een schikking voor 25 miljoen dollar.