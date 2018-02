'Trump gaf geen opdracht inmenging Rusland in politiek VS te bestrijden'

Rogers zei tegen de Commissie Krijgsmacht dat de Russische president Vladimir Poetin tot de conclusie is gekomen dat dergelijke inmengingspogingen "weinig kosten met zich meebrengen, en dat hij die activiteiten daarom kan voortzetten", meldt The Guardian. "Het is duidelijk dat wat we tot nu toe hebben gedaan niet genoeg is", aldus Rogers.

De admiraal kreeg de vraag voorgelegd of Trump hem de autoriteit heeft gegeven om Russische cyberaanvallen aan de bron te bestrijden. Zijn antwoord was een volmondig nee. "Ik heb een beleidsbesluit nodig waaruit blijkt dat er een specifieke opdracht is om dat te doen. De president zou uiteindelijk dat besluit nemen na een advies van de minister van Defensie."

De Amerikaanse president heeft in het verleden ontkend dat leden van zijn campagneteam voor of na de presidentsverkiezingen van 2016, die hem aan de macht brachten, hebben samengezworen met agenten van de Russsische overheid. Trump ontkent überhaupt dat sprake is geweest van Russische inmenging.

Sancties

Hoewel de Amerikaanse inlichtingendiensten het met elkaar eens zijn dat die wel degelijk plaatsvond, en dat de Russen ook de tussentijdse verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, eind dit jaar, willen beïnvloeden, besloot de regering-Trump om sancties tegen Rusland te vertragen. Dat wordt hem vooral door de Democraten zwaar aangerekend.