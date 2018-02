Justitie Zuid-Korea eist dertig jaar cel voor oud-president Park

Park werd in maart aangehouden nadat zij was afgezet vanwege de aantijgingen. Park is in Zuid-Korea de eerste democratisch gekozen president die is afgezet. Ze ontkent schuldig te zijn, maar heeft wel haar excuses aangeboden voor haar rol in een corruptieschandaal.

Afgelopen december begon het parlement een afzettingsprocedure na een corruptieschandaal dat vooral is veroorzaakt door een vriendin en vertrouwelinge. Die zou volgens aanklagers haar positie hebben misbruikt.

Tientallen miljoenen

Ze haalde grote bedrijven als Samsung over tientallen miljoenen te schenken aan stichtingen die op haar naam stonden. Deze vriendin, Choi Soon-sil, moet ook terechtstaan.

Noord-Korea heeft Park vorig jaar ter dood veroordeeld, omdat zij in 2015 opdracht zou hebben gegeven om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden.

Het land wil dat Zuid-Korea haar uitlevert. Het is niet duidelijk wat de informatie is waar Noord-Korea haar theorie op baseert.