Belgische burgemeester arresteert daklozen die in kou buiten slapen

Hij wil ze op deze manier dwingen om te slapen in een warme hal die de gemeente voor ze beschikbaar stelt, meldt de Vlaamse zender VRT maandag.

Er is wel een daklozenopvang voor daklozen waar deze groep in de wintermaanden terecht kan. Maar dit is op vrijwillige basis. Als de politie de zwervers aanhoudt, moeten zij gedwongen naar de opvang toe.

De burgemeester erkent dat het een uitzonderlijke maatregel is. Maar hij vindt het wel te rechtvaardigen met de kou van de komende week. In de nachten gaat het zeker 10 graden vriezen in Etterbeek.

Onderkoeld raken

"Daklozen die in die omstandigheden buiten blijven, dreigen onderkoeld te raken en dood te vriezen", aldus de burgemeester. "De politieverordening laat daarom toe om, in de gevallen waar dat absoluut noodzakelijk is, daklozen die zichzelf in gevaar brengen door opvang te weigeren, administratief aan te houden."

De speciale politieverordening geldt van 20.00 uur 's avonds tot 7.00 uur 's ochtends. In de nacht van zaterdag op zondag zijn tien zwervers aangehouden.