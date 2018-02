Winkel en woning verwoest door grote explosie in Britse stad Leicester

Het is onduidelijk hoe ernstig zijn gewond zijn.

De explosie vond plaats bij Hinckley Road. Mensen die niets in de straat te zoeken hebben, moeten op gezag van de politie uit de buurt blijven.

De politie zei dat er geen indicatie is dat de explosie gelinkt is aan terrorisme.

Het is niet bekend of er nog mensen onder het puin liggen. De politie spreekt van ''een groot incident". Er zou een gebouw zijn ingestort, zo meldt de brandweer. Er zijn zes eenheden opgeroepen om het vuur te blussen.

Enorme vlammen

Op sociale media zijn enorme vlammen boven het centrum van de stad te zien.

"We hoorden een enorme explosie, het was behoorlijk beangstigend", citeerde de Leicester Mercury iemand die een paar straten verderop woont. "We zagen uit het raam eerst heel veel rook en een paar seconden later enorme vlammen."

Britse media vermoeden dat een gasexplosie de oorzaak is. Het is niet bekend of er doden of nog meer gewonden zijn gevallen.