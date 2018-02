Democraten geven eigen memo vrij over invloed Rusland op verkiezingen VS

In de tegenmemo, die tien pagina's telt, staat dat de FBI en het ministerie van Justitie hun positie niet hebben misbruikt bij het onderzoek naar de Russische inmenging.

In een eerdere memo over het Ruslandonderzoek van de Republikeinen werd juist wel beweerd dat de FBI z'n boekje te buiten is gegaan. Volgens de Democraten was dat een ''duidelijke" poging om het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller in kwaad daglicht te zetten.

In de memo van de Democraten staat dat in de Republikeinse memo bewust zaken zijn weggelaten. Zo stond in de Republikeinse memo eerder deze maand dat de FBI geen goed onderzoek had gedaan naar Carter Page, die een spion van de Russen zou zijn.

De Democraten schrijven in hun memo dat Page in 2016 al door de FBI was ondervraagd en dat hij juist werd gezien "als een tussenpersoon van de Russische regering".

De Democraten vinden ook dat er in de memo van de Republikeinen informatie over "gevoelige bronnen" is vrijgegeven, zonder dat dat een "legitiem doel" heeft.

Trump

President Donald Trump reageerde zaterdag via Twitter op het Democratische memo. ''De memo is volstrekt politiek. Alle verschrikkelijke dingen die zijn gedaan worden bevestigd."

Een woordvoerder van het Witte Huis gaf als reactie dat de Democraten met hun memo Trump proberen aan te tasten in zijn politiek, maar "ondersteunde de president het vrijgeven ervan in het belang van transparantie".

Volgens de Democraten hebben de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie de memo voor publicatie ingezien.