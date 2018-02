Steeds meer bedrijven verbreken banden met Amerikaanse wapenlobby

Het verbreken van de banden betekent bij veel bedrijven dat leden van de NRA niet meer met korting van de diensten, zoals vluchten, gebruik kunnen maken. Donderdag waren drie autoverhuurbedrijven van Enterprise Holdings de eerste bedrijven die de samenwerking met de NRA stopten.

Ook verzekeraars die verzekeringen aanboden voor NRA-leden die zichzelf per ongeluk neer zouden schieten, zijn daarme gestopt en willen niets meer met de wapenlobby te maken hebben.

De NRA heeft in een verklaring fel gereageerd op het vertrek van de bedrijven. "Onze leden die zich aan de wet houden hebben niets te maken met het falen van de beveiliging en voorbereiding van de school, het falen van lokale en landelijke politie-eenheden en het falen van het Amerikaanse psychische gezondheidssysteem."

"Ondanks dat bedrijven ons nu de rug toekeren in een laffe politieke actie, blijven onze 5 miljoen leden ons trouw. De bedrijven worden op den duur vervangen voor andere bedrijven die samen met ons staan voor de vrijheid die dit land groot heeft gemaakt", aldus de NRA in de verklaring.

Herdenken

Middelbare scholieren hebben verschillende tacties op touw gezet voor een strengere wapenwet en om de zeventien slachtoffers uit Parkland te herdenken. Op 14 maart is er een actie waarbij veel middelbare scholieren zeventien minuten de klas uitlopen, een minuut voor elk slachtoffer.

De overlevenden van de schietpartij in Parkland hebben opgeroepen tot een 'mars voor ons leven' in Washington op 24 maart.

Al diverse andere groeperingen die zich inzetten tegen de overdadige wapenhandel, zoals Moms Demand Action, hebben zich al bij de oproep aangesloten. Ook een flink aantal Hollywoodsterren heeft zich achter het scholierenprotest geschaard. Onder meer Oprah Winfrey, Steven Spielberg en George Clooney hebben geld geschonken voor de mars.

Leraren bewapenen

De Amerikaanse president Donald Trump kwam afgelopen week met het idee om leraren te bewapenen en zo de volgende schietpartij op een school te voorkomen. "Als je een leraar hebt, die bekend is met wapens, zou dat een aanval heel snel kunnen beëindigen", aldus Trump

Hij deed het voorstel tijdens een gesprek in het Witte Huis met studenten, leraren en ouders, onder wie vertegenwoordigers van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland. Hij bevestigde zijn uitspraken later op Twitter.

Hij wil ook de controle bij het kopen van een wapen aanscherpen. "We gaan zwaar inzetten op het natrekken van achtergronden, dat doen we heel gedecideerd en we gaan streng toezien op geestesgesteldheid."