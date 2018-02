Oud-medewerker Trump-campagne bekent deels schuld Ruslandonderzoek

Gates is aangeklaagd door speciaal aanklager Robert Mueller in het Ruslandonderzoek. Ook oud-campagneleider Paul Manafort is aangeklaagd. Gates heeft zich in zijn schuldbekentenis verder niet uitgelaten over mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. Op andere punten van de aanklacht van Mueller heeft Gates niet schuldig gepleit.

In de aanklacht staat onder meer dat oud-campagneleider Manafort met de hulp van zijn zakenpartner Gates, voormalig adviseur van Donald Trump, 30 miljoen dollar heeft witgewassen. Ook zou Gates bankfraude hebben gepleegd. Gates werkt mee aan het Ruslandonderzoek en maakt zo kans op strafvermindering.

Voor de bankfraude en witwassen kan Gates een gevangenisstraf van tientallen jaren krijgen. Op de punten waarop hij zei schuldig te zijn staat een maximumstraf van bijna zes jaar.

Paul Manafort

Manafort zei na de schuldbekentenis van Gates dat hij nog steeds vasthoudt aan zijn onschuld. De aanklachten voor de oud-campagnemedewerkers hebben verder niets te maken met Russische bemoeienissen bij de verkiezingen van 2016.

Mueller hoopt dat na Gates ook Manafort volledig meewerkt aan het onderzoek. Beiden zouden belangrijke informatie hebben over de Russische inmenging die tot op de dag van vandaag wordt ontkend door Rusland en Trump.

De aanklacht tegen Manafort is door Mueller vrijdag aangepast. Hij wordt nu ook verdacht van geheime betalingen aan aan belangrijke Europese politici in 2012 en 2013, om te lobbyen voor de pro-Russische regering in Oekraïne.