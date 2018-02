Amerikaanse ambassade in Jeruzalem opent al in mei

De ambassade zal voorlopig in een bestaand gebouwencomplex in de wijk Arnona komen, waar momenteel het consulaat is gevestigd, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse ambassadeur David Friedman zal daar met een 'klein team' gaan werken.

The Wall Street Journal meldt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het complex na de opening wil uitbreiden, zodat er meer personeel kan worden gehuisvest. Uiteindelijk wil het ministerie een ​​nieuwe ambassade bouwen eind 2019. De Amerikaanse casino-eigenaar Sheldon Adelson bood aan dit financieel te ondersteunen. De discussies daarover zijn echter tot nu toe informeel, aldus de zakenkrant.

De Palestijnen reageerden woedend op het nieuws. Die zien het oostelijke deel van de stad als hun hoofdstad.

Eind 2019

Eerder zei de Amerikaanse vice-president Mike Pence nog dat de ambassade pas eind 2019 haar deuren zal openen.

"In de komende weken zal onze regering verder gaan met het plan om de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem te openen, dat zal gebeuren voor het einde van volgend jaar", aldus Pence eind januari in een speech voor het Israëlische parlement.

"Jeruzalem is de hoofdstad van Israël en daarom heeft president Trump het ministerie van Buitenlandse Zaken opgedragen om voorbereidingen te treffen om de ambassade ter verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Erkenning

Trump's besluit brak met tientallen jaren Amerikaanse politiek. De erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël wekte de woede van de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem beschouwen als hoofdstad van hun Palestijnse staat.

De bekendmaking leidde over de hele wereld tot afkeurende geluiden. In talloze steden gingen boze Palestijnen de straat op. De conservatief-christelijke Pence is groot voorstander van het besluit.

De reis zou eigenlijk eind vorig jaar al plaatsvinden, maar werd op het laatste moment afgezegd. Dit had overigens niets te maken met de bekendmaking van Trump, maar met een acute stemming over een omstreden belastinghervorming in het Congres waar Pence bij moest zijn.