Rode Kruis stuurde 28 medewerkers weg om prostitueebezoek

Het Rode Kruis laat alle medewerkers een gedragscode ondertekenen. Hierin staat onder meer dat het betalen voor seks verboden is. Ook op plekken waar prostitutie legaal is, omdat betalen voor seks niet strookt met de waarden en missie van de hulporganisatie.

Sinds 2015 hebben 26 medewerkers zich niet aan de code gehouden. Zij zijn ontslagen of zelf opgestapt tijdens het onderzoek naar hun gedragingen. Van twee andere medewerkers is het contract niet verlengd; zij werden verdacht van het betalen voor seks.

"Met dit gedrag verloochenen we de mensen die we juist willen helpen. Het druist in tegen de menselijke waardigheid. We hadden waakzamer moeten zijn om dit te voorkomen", zegt Yves Daccord, directeur-generaal van het ICRC in een reactie.

Meldingen

Het ICRC telt wereldwijd ruim 17.000 personeelsleden. De organisatie kent een duidelijke procedure is om misstanden te melden. Toch is het management bezorgd dat niet alle incidenten worden gemeld.

Woensdag werd bekend dat ook op een besloten Facebookpagina van (oud)-medewerkers misstanden zijn gemeld. Daar zitten mogelijk zaken tussen die nog niet eerder bekend waren. "Alle beschuldigingen worden onderzocht. En we blijven onze huidige processen en systemen voortdurend evalueren", aldus de organisatie.

De Nederlandse afdeling van het Rode Kruis maakte eerder al bekend dat in de afgelopen vijftien jaar in totaal drie meldingen zijn binnengekomen over "seksueel wangedrag" door hulpverleners op missie.

Seksuele misdragingen door hulpverleners krijgen veel aandacht nadat bekend werd dat medewerkers van hulporganisatie Oxfam na de aardbeving op Haïti jonge prostituees inhuurden voor seksfeesten. Sindsdien kwamen ook gevallen van seksueel misbruik aan het licht bij hulporganisaties Plan International en Artsen zonder Grenzen.