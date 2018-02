Vicepremier Australië Barnaby Joyce stapt op wegens buitenechtelijke affaire

De woordvoerster is zwanger van Barnaby, die leider is van de conservatieve National Party. Maandag stopt hij ook als partijleider.

Door de affaire was er grote onenigheid ontstaan in de coalitie. Joyce weigerde aanvankelijk op te stappen. Premier Malcolm Turnbull kwam vorige week met een verbod op seksuele relaties tussen bewindslieden en hun directe medewerkers, nadat hij het gedrag van Joyce een ''ontstellend grote inschattingsfout" had genoemd.

"Ministers moeten, of ze nu getrouwd zijn of single, geen intieme relatie aanknopen met collega's. In 2018 is het niet langer acceptabel dat ministers een seksuele relatie hebben met ondergeschikten'', zei de premier tegen verslaggevers.

De centrumrechtse coalitie van Turnbull heeft maar een meerderheid van één zetel. Doordat Joyce terugkeert naar het parlement houdt de coalitie haar nipte meerderheid.